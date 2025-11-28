王縣長參訪鹿港山風藍義式冰淇淋 祝賀烏龍茶之光獲得世界冠軍

縣長王惠美特別前往山風藍義式冰淇淋祝賀，歡迎鄉親來到鹿港旅遊，品嘗真正的世界美味。（記者方一成攝）

▲縣長王惠美特別前往山風藍義式冰淇淋祝賀，歡迎鄉親來到鹿港旅遊，品嘗真正的世界美味。（記者方一成攝）

來自彰化鹿港老街的冰淇淋職人趙韻嵐，以在地食材研發手工義式冰淇淋「烏龍茶之光」，在義大利西西里島舉辦的第十七屆Sherbeth Festival國際冰淇淋節大賽，從全球超過五十名頂尖冰淇淋職人中脫穎而出，一舉奪下世界冠軍。被義大利《共和報》更以「世上最好的冰淇淋」介紹這款驚艷全球吃貨的烏龍茶之光Gelato，這是台灣冰淇淋首次在該賽事獲得首獎，也讓「Made in 彰化」的甜點躍上國際舞台。縣長王惠美特別前往山風藍義式冰淇淋祝賀，歡迎鄉親來到鹿港旅遊的時候，順道來吃冰淇淋，品嘗真正的「世界美味」。縣府也將持續透過青年創業補助與輔導機制，支持更多像山風藍這樣有理想、有創意的彰化青年返鄉創業，持續帶動地方產業與品牌發展。



王縣長今（二十八）日表示，鹿港的山風藍義式冰淇淋很厲害，運用在地優質農產如社頭芭樂、大村葡萄、溪州黑米、福興牧場鮮乳、在地蜂蜜，開發多種特色口味。老闆趙韻嵐本次更拿到義大利世界冰淇淋的冠軍，「烏龍茶之光」以鹿港在地百花蜂蜜與台東紅烏龍茶為原料，被評審稱讚香氣純淨，是兼具傳統與創新的優秀之作。



山風藍義式冰淇淋創辦人趙韻嵐表示，之前想著要到哪裡創業，當初希望留在家鄉鹿港，先生也全力支持，於是從香港回來台灣。二0一八年創立山風藍，這八年來持續努力、不斷學習。更重要的是，彰化縣政府很支持創業青年，因為申請青年創業補助，得以持續行銷山風藍，讓更多人看見，非常榮幸獲得世界冠軍，也謝謝王縣長能夠再到店裡，為大家加油打氣。



彰化縣政府表示，縣府為支持青年返鄉創業，結合興趣與專業，發展創新的產品與服務，積極打造青年友善創業環境，編列預算「青年創業獎勵補助一000萬元」，只要設籍彰化縣十八歲至四十五歲的青年，完成三十小時創業課程並撰寫提案就能申請，其中「創業圓夢類」每人最高三十萬元，目前已協助一三六位青年自己創業做頭家，補助金額逾新臺幣三三00多萬元，縣府團隊也將與青年朋友共同努力，讓彰化青年在創業路上穩步成長，在熟悉的故鄉打造安居樂業的幸福未來。