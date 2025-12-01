王美惠勤跑基層！ 藍營嘉市人選未定 基層焦慮

台北市 / 綜合報導

2026選舉各黨持續布局，民進黨陸續拍板人選，但國民黨則礙於黨中央近期才通過選舉提名辦法，許多縣市人選狀況不明朗，尤其是嘉義市，藍營3人表態有意角逐市長，甚至還有無黨籍的副市長也被點名可能加入戰局，這讓基層焦慮爆棚，擔心時程拖愈久，對後續選戰越不利。對此國民黨副秘書長李哲華則表示，因為牽扯到藍白合問題，情況複雜，很多事急也急不得。

民進黨立委王美惠，周末回到選區嘉義市與年輕人互動座談，為2026大選熱身，不過盤點嘉義市戰況，民眾黨有意派出張啟楷，藍營登高者眾，包括市議員陳家平鄭光宏，以及醫師翁壽良3人有意角逐，甚至連無黨籍副市長林瑞彥，也被點名可能加入戰局，藍白還有待整合，讓基層焦慮爆棚，時程拖得越久越不利。

嘉義市議員(國)鄭光宏說：「當然我覺得地方還是有這個聲音啦，縣市首長的提名辦法，上個禮拜三，才送到中常會通過，所以我想現在的當務之急，應該是盡快的協調整合。」

類似情況不只嘉義市，六都之一的台中市，民進黨拍板何欣純出戰，國民黨籍，立法院副院長江啟臣呼聲高，藍委楊瓊瓔也表態參戰，宜蘭縣綠營確定提名林國漳，藍營議長張勝德，立委吳宗憲也想角逐，民眾黨則有陳婉惠參一咖，新竹縣也有類似情形，藍營有3人表態。

國民黨副秘書長 李哲華說：「(會想要跟基層喊話)，(就是說真的不用過於焦慮嗎)，對啊，因為離明年選舉，還有差不多將近，一年的時間嘛，很多事情急也急不得，因為牽涉到兩黨合作的問題，所以我們也要尊重民眾黨。」藍綠白大選布局，確定要選的努力經營，想要參選的努力求出線。

