王美惠協調檜意森活村營運風波 陳駿季允保障店家權益

立委王美惠(左)邀請林鐵處副處長周恆凱(右)出席檜意森活村店家換約說明會。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市「檜意森活村」因營運廠商解約，由林鐵及文資處收回自行管理，立委王美惠接獲園區店家反映，指交接、換約過程混亂，衍生的權利義務尚未釐清，今天邀集林鐵處與店家舉行說明會，王美惠也直接聯繫農業部長陳駿季，陳駿季隨即指示相關單位依會議結論辦理，承諾將以保障店家權益為優先考量，全力降低因交接作業，所造成對店家的衝擊與損失。

檜意森活村店家換約說明會在檜意森活村T24所長宿舍舉行，林鐵處副處長周恆凱出席說明會，店家表達希望換約過程確保權益。

王美惠表示，檜意森活村是嘉市重要觀光指標景點，目前共有39間店家，加上自營的8家，各店家與原經營者簽訂契約與租期又不相同，她要求林鐵處後續處理必須審慎顧及店家權益與營運穩定。

會中討論熱烈，經王美惠居中協調後，作成結論包括，交接期間今年元月、2月租金減免，3月至5月依「國有財產法」規定計收租金；另清潔費、保全費及相關管理費用，至12月底前全數由林鐵處負擔。

王美惠表示，檜村經營權改為林鐵處自行管理，已對園區廠商造成實質損失與營運困擾，基於維護地方觀光穩定發展的立場，主管機關應善盡責任，提供必要協助並確實保障店家權益。

王美惠強調，即便未來檜村引進新委外經營團隊，涉及權利金問題至今年底要以最低營業額標準計收；另就法律求償協助部分，農業部主管機關應全力協助店家處理後續爭議。

