王美惠指普發一萬「拖太久」民眾無感...談卓揆能否加持2026：他很認真，但宣導、下鄉較少做

民進黨先前宣布首波2026縣市長徵召名單，其中嘉義市將派現任嘉義立委王美惠投入選戰，也因其地方服務實在、相當貼近民眾，外界評價頗高。王美惠今（25日）上電台節目《新聞放鞭炮》提到，行政院普發一萬在地方上反應平平，原因即在於整件事「拖太久」，導致錢發了但民眾無感。談到行政院長卓榮泰表現是否足以為2026加持，她則說中央很多福利政策皆缺乏宣導，功勞反而容易被地方收割。

被問及普發一萬在地方反應如何，王美惠表示，自先前藍營喊普發現金到現在已經好幾個月，所以現在民眾反應平平，反而大家比較在意地方要不要發現金。她說，會如此發展也是因為普發現金真的吵很長一段時間了，而行政院為求合法導致整個發放「拖太久」。

王美惠說，所以民眾如今對普發一萬無感，只希望地方政府能加碼給錢，才真正會有感。她認為，行政院花了錢卻沒搏到聲量很可惜，因此她也建議過政院，該處理的要盡快動作，要有積極性。



有關綠營在全國聲量偏低一事，王美惠指出，在地方上尤其是南部，這次的大罷免影響到在地支持者，因為不少聲音都說不希望政治如此「吵吵鬧鬧」；此外，此次執政期間，中央有很多政策和福利，但都沒宣導清楚，被當成地方政府的政策或是其他黨提議才做的。



王美惠表示，很多中央付錢的政策，例如長照就是其中之一，沒有做好宣導反而變成地方的功勞，像她也向政院說過，今年成人健檢年齡門檻調降，但大家也不知道是哪個單位在為國人健康爭取福利，不曉得這是中央的政策。



王美惠提到，今年七月颱風肆虐南部，中央有祭出補助措施，但民眾在申請的時候，沒通過就罵中央，若通過就感謝地方政府，令人詫異。她強調，面臨災害時，不管中央還是地方都需要通力合作，不過災害補助款一定是中央才有辦法協助。



王美惠也說，過去蔡政府時期比較少發生風災，但那時在實施前瞻計畫，所以時任行政院長的蘇貞昌都會到各縣市去看地方有何需求。談到現任行政院長卓榮泰，她也坦言，人真的很認真，可是中央政策宣導實在不足，跟選民溝通、下鄉頻率也比較少。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

