王美惠稱總預算卡關影響鐵路高架化 張啓楷諷：不懂預算還是故意導果為因？

立委張啓楷批評，行政院砍嘉義明年度總預算超過三分之一，居全國之冠。（圖／張啓楷辦公室提供）

總預算戰火延燒到嘉義市長選舉，民進黨提名的立委王美惠稱「總預算卡關影響嘉義市鐵路高架化進度」，對此，民眾黨嘉義市長提名人、立委張啓楷痛批，應趕快去跟政院說不能砍嘉義市69億的地方補助款，並且先向嘉義市民道歉、說明，為什麼行政院大砍嘉義市補助款的投票，王美惠在院會投贊成票？「民進黨黨意大於嘉義市民利益」？

張啓楷強調，嘉義市明年度總預算211億元，行政院竟違法亂紀大砍69億元，砍幅超過三分之一，是全台灣各縣市之冠，這傷害太大，根本是欺負嘉義人。他從院會、委員會到黨團協商，發言超過十次力爭不能刪，還修法明訂地方補助款不能減少，但行政院長卓榮泰硬幹到底還提覆議案，王美惠沒出來幫嘉義市民講話，最後投票竟然還投贊成行政院砍嘉義市地方補助款。

廣告 廣告

張啓楷表示，黃敏恵市長多次在公開說補助款被大砍，嘉義市小孩的營養午餐、防洪治水、社福和基礎建設受到很大影響，王美惠不知道自己的投票對嘉義市造成多大傷害？

張啓楷說，總預算只要行政院依法趕快編足軍人加薪和警消退休金，不要欺負、罷凌嘉義市的警消、公教和軍人，總預算早可審查，王惠美是不懂總預算還是故意錯誤導果為因？

原始連結

看更多 CTWANT 文章

福原愛再婚懷孕！認前段婚姻「不久就破裂」 曝江宏傑與橫濱男最大差異

最老收藏是館長？陸「最窮博物館」爆紅上熱搜 網笑翻：不怕被偷

不捨嬤「喜喪」走得太孤單！I人孫女急發文求助 40網友冒大雪送暖