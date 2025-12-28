王美惠稱總預算卡關影響「鐵路高架化」 張啓楷：不懂預算還是刻意倒果為因？

【警政時報 包克明／臺北報導】總預算朝野攻防持續延燒，戰火也燒向嘉義市長選舉。針對民進黨立委王美惠指稱總預算卡關，恐影響嘉義市鐵路高架化工程進度，民眾黨徵召的嘉義市長提名人、立委張啓楷今（日期）日強烈反駁，直指此說法是「不懂預算，或刻意倒果為因」，並要求王美惠向嘉義市民道歉，說清楚為何在院會投票時，贊成行政院大砍嘉義市高達 69 億元的地方補助款。

張啓楷質疑「王美惠指稱總預算卡關，恐影響嘉義市鐵路高架化工程進度」的說法是「不懂預算，或刻意倒果為因」，並要求王美惠向嘉義市民道歉。（圖／張啓楷國會辦公室)

王美惠日前表示，總預算若未能順利通過，將直接影響各項重大施政計畫推動，其中嘉義市鐵路高架化工程攸關市區交通發展與市民安全，理應如期甚至提前完成，不應因預算審議延宕而受阻。她並指出，交通部超過今年度預算部分高達 248 億元，若預算遲未通過，將影響桃園鐵路地下化、花東鐵路雙軌電氣化、嘉義市區鐵路高架化、台南市區鐵路地下化，以及觀光雙輪驅動方案等多項建設。

王美惠日前表示，總預算若未能順利通過，將直接影響各項重大施政計畫推動，其中嘉義市鐵路高架化工程理應如期甚至提前完成，不應因預算審議延宕而受阻。(記者翻攝)

對此，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷回應指出，嘉義市明年度總預算約211億元，行政院卻「違法亂紀」大砍地方補助款69億元，砍幅超過三分之一，為全台各縣市之最，形同「欺負嘉義人」。他表示，自己從院會、委員會到黨團協商，為嘉義市補助款發言超過次，並修法明訂地方補助款不得任意刪減，然而行政院長卓榮泰仍堅持提覆議案，最終王美惠在院會表決時，卻投下贊成票。

張啓楷指出，嘉義市明年度總預算約211億元，行政院卻「違法亂紀」大砍地方補助款69億元，砍幅超過三分之一，為全台各縣市之最，形同「欺負嘉義人」。（圖／張啓楷國會辦公室)

張啓楷表示，嘉義市長黃敏恵已多次公開說明，補助款遭大幅刪減後，將直接衝擊學童營養午餐、防洪治水、社會福利與基礎建設，令人質疑王美惠是否清楚自己的一票，對嘉義市民造成多大實質傷害？！

張啓楷指出，阻卻行政院亂砍地方補助款的財劃法修正案在院會表決時，王美惠卻投下贊成票，令人質疑王美惠是否清楚自己的一票，對嘉義市民造成多大實質傷害？！（圖／張啓楷國會辦公室)

張啓楷進一步指出，只要行政院依法編足軍人加薪與警消退休金，不要「霸凌」嘉義市的警消、公教與軍人，總預算原可順利審查。他直言，將預算審議爭議與鐵路高架化進度直接畫上等號，「究竟是不懂總預算，還是刻意混淆因果？」呼籲王美惠應向嘉義市民清楚說明立場與投票理由。

