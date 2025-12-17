王美惠罷免提議書偽造案 嘉檢搜索國民黨嘉市黨部

（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義地檢署偵辦民進黨立委王美惠罷免案的提議書涉嫌偽造案，進行後續調查，今天指揮嘉義縣調查站搜索國民黨嘉義市黨部等處，傳喚黨部某組長、黨工及領銜人等11人到案釐清案情。

嘉檢今天上午指揮調查局嘉義縣調查站持搜索票前往國民黨嘉義市黨部等10餘處所執行搜索，並傳喚黨部某組長、黨工、黨部人員親友及領銜人陳男等10餘人到案說明，以釐清與王美惠罷免案提議書涉嫌偽造案件的關聯性。

罷免團體「愛嘉聯盟」今年初發起罷免嘉義市選出的民進黨籍立委王美惠，但參與連署名單中有已過世者個人資料遭冒用，家屬由律師陪同至嘉檢提告；鄭姓女子也發現遭冒用後提告。

嘉檢表示，遭冒用身分民眾先後委任律師提告後，由檢察官指揮法務部調查局嘉義縣調查站蒐證，並於今年4月中旬持搜索票到罷免案領銜人陳姓男子的住處等處所執行搜索，傳喚陳男到案說明，檢方複訊後請回。

嘉檢偵辦立委王美惠罷免案的提議書涉嫌偽造案件，於5月下旬再度持搜索票前往罷免案領銜人陳男住處及辦公室等3處執行第二次搜索。經複訊後，以新台幣10萬元交保，並限制出境、出海。（編輯：謝雅竹）1141217