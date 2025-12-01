王美惠選上嘉義市長...黃敏惠換選立委「綠營恐失一席」？徐國勇：立委補選民進黨有以備之、有我們的準備

嘉義市民進黨立委王美惠代表黨參選2026嘉義市長，地方盛傳藍綠有默契不互打，若王美惠拿下市長寶座，市長黃敏惠將回鍋挑戰下屆立委。民進黨秘書長徐國勇今（1）日回應，對王美惠選市長有很高的期待、把握，選上後立委當然要補選「民進黨一樣有以備之」。

民進黨今日舉行「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，會後《放言》記者問及，怎麼看黃敏惠回鍋挑戰下屆嘉義市立委傳聞？

「王美惠選嘉義市長我們有很好的把握」，徐國勇笑說，因為王美惠選立委時非常高票，而嘉義市立委、市長其實票源都一樣，因為只有一個立委、一個市長。

徐國勇表示，換句話說，民進黨對王美惠選市長有很高的期待和把握，至於王美惠選上以後，立委當然要補選，「補選民進黨一樣有以備之，有我們的準備。」

（圖片來源：放言記者拍攝、三立新聞）

