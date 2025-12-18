王美惠領跑 張啓楷頻動 藍選將未定

立委王美惠（右）獲民進黨提名，角逐嘉義市長，18日參訪科技蘭園及草莓園。（廖素慧攝）

明年嘉義市長選舉剩不到1年，民進黨已提名立委王美惠轉戰，國民黨長期執政卻選將難產，近日又爆發檢調搜索國民黨嘉義市黨部，藍軍基層焦慮加重，擬參選的議員礙於黨內提名機制未定，觀望卻步，讓民眾黨張啓楷有機會乘勢鴨子划水。

國民黨組發會主委李哲華認為市長黃敏惠長期執政績優，嘉義市不應該是艱困選區，但選將難產是事實，黨中央遲遲未制定提名機制，使得被看好的市議員鄭光宏也只能保守觀望。

張姓黨幹部透露，勸進鄭光宏的聲浪明顯，就希望黨中央能加速提名機制，最好明年農曆春節前提名，才好推進「藍白合」，畢竟明年嘉義市三合一地方選舉「誰當母雞」影響選情大，要操作「藍白合」難度不低。

鄭光宏也認為事不宜遲，要盡早確定提名人選才有利選情，他說，黨內協調整合或初選民調都要時間，確定提名人選後，還要面臨「藍白合」協調共推人選，每一關卡都要時間溝通，避免內耗，時程拖愈久，選戰打起來愈不利。

翁壽良則不認為民調能真實反映民意，但若黨中央決定用民調辦初選，他會尊重，不過他仍表態參選到底的決心，他說，持續加掛街頭看板，也準備好明年元旦開設服務處，看板及服務處都租至民國115年12月底。

張啓楷動作頻頻，參加經國新城國慶升旗典禮、國民黨嘉義市黨部辦黨慶活動當天直搗精忠新城辦活動，市政活動常與黃敏惠同框，在在顯示他爭取藍軍票源的強烈企圖心。

王美惠早於10月即獲民進黨提名，有如吃下一顆定心丸，加勤加密跑地方大小活動，雖然藍綠都駁斥黃敏惠、王美惠「雙惠互挺」是子虛烏有，但兩人互動熱絡，「藍綠選票同源」的流言仍甚囂塵上。