王美惠驚喜同框子瑜媽！揭密巨星奮鬥史

▲驚喜合體子瑜媽！王美惠聽聞赴韓受訓史感嘆：努力時間會給答案。（圖／立法委員 王美惠臉書）

[NOWnews今日新聞]

民進黨立委王美惠今（15）日在臉書分享一張合照，透露自己在嘉義與一位氣質優雅的「星媽」聚會，對方正是國際級女團TWICE成員周子瑜的媽媽，王美惠形容子瑜媽媽非常親切又有氣質，兩人相談甚歡。

子瑜媽來到嘉義作客，和王美惠聊起女兒當年隻身前往韓國受訓的心路歷程，王美惠也深有感觸，直言那份超乎常人的堅持與努力，才換來如今耀眼的國際舞台，勉勵大家「只要願意努力，時間都會給你最好的答案。」

廣告 廣告

在韓國發展的子瑜，就曾多次低調返台度假，與家人的互動也是粉絲關注焦點，就有旅客在嘉義寒溪呢森林人文叡地，巧遇野生子瑜，他也親切的跟大家打招呼。

去年TWICE出道10年首度來台開演唱會，這也是子瑜首次在家鄉演出，子瑜媽當時發文形容如同在辦喜事一樣，有一種「嫁女兒」的感動，直言「無法忘懷當初演唱會的感動」，引起粉絲熱烈討論。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

周子瑜低溫竟愛心內衣外穿曬小蠻腰！27萬網友搶按讚：美得不真實

林鐵處回收檜意森活村自營 王美惠要求店家、員工與觀光都要顧

2026黃敏惠挺綠營王美惠？張啓楷喊「謠言止於智者」：與黃是世交