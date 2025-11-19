王美華逝世 同行：她是殘障維權運動的重要紐帶

聖荷西信使報（Mercury News）報導，舊金山殘障權益倡導者王美華（Alice Wong）於14日逝世，享年51歲。同行評價她為連接舊金山灣區60年代殘障權利運動（disability rights movement）與當代活動家群體的重要紐帶。

柏克萊獨立生活中心（Center for Independent Living）執行主任皮內達（Victor Pineda）是王美華的摯友，他將自己與王美華歸為殘疾人權利運動的「第二代」。王美華曾師從獨立生活運動先驅海曼（Judy Heumann），後者早年領導過皮內達所在的機構。該中心成立於1972年，是美國首個由殘障人士自主創建並運營的獨立生活中心。

皮內達指出，王美華通過社交媒體，將她從海曼那裡學到的第一代經驗傳承給第三、第四代運動者。「她深知自己肩負著傳遞火炬的使命」。

去年獲選麥克阿瑟天才獎基金會研究員（MacArthur Foundation Fellow）的王美華，自2014年起運營「殘障可見性計畫」（Disability Visibilty Project），這個由她創立的線上社群致力於創作、分享並傳播殘障主題媒體與文化。

王美華出生時患有脊髓性肌萎縮症（spinal muscular atrophy），成長於印第安納州，是父母從香港移民美國後誕下的三姊妹之一。她先就讀於印第安納大學（Indiana University），後進入舊金山加大（UCSF）攻讀研究生學位，畢業後在該校擔任研究員，致力於推動殘疾人無障礙設施與便利措施的完善。

王美華始終致力於「以任何可能的方式發出自己的聲音」，並開創性地探索突破殘障人士困境的新途徑，如網際網路視頻通話等科技手段。

王美華生前留下遺言，由友人Sandy Ho代為發布。

「從未想過自己能活到這個年紀，成為作家、編輯、活動家等多重身分，」她寫道，「童年時飽受不安全感和內在化能力主義的折磨，我看不見前路。幸虧有摯友相伴，更有幾位相信我的偉大導師，我才得以掙脫困境，最終活出自在的模樣。」

「我們需要更多關於自身與文化的敘事，」她寫道，「別讓混蛋們壓垮你。我愛你們所有人。」

