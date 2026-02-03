「王義川主動打給我」 陳清龍批顛倒是非

民眾黨新科立委陳清龍。（劉宗龍攝）

民眾黨6名新科立委上任，對立院生態的衝擊備受矚目，綠委王義川日前爆料，接到一名新任白委致電稱「以後事情好好講」，外界質疑是同樣與台中有淵源的新任民眾黨團總召陳清龍；但陳清龍3日澄清，是王義川主動打給他，但也坦言雙方聊到未來「任何福國利民法案，大家能坐下來談」。

針對王義川稱1月31日接到電話，陳清龍昨表示，「民進黨就是見縫插針，我當了20幾年民代，藍綠都有很多朋友。」他也向王義川喊話：「阿川啊！是你主動打給我！」強調民眾黨開大門走大路，任何福國利民法案，各政黨都可坐下來談，「我們希望讓台灣更好，讓國家往前走」。

陳清龍還原當天情景，指王義川「顛倒是非」，因為王打電話來時，自己正在跑行程，行程結束後就禮貌性回電，「大家都是朋友，過去在台中市議會都認識，所以禮貌性寒暄。」不過雙方也有聊到，未來有任何福國利民法案，大家能夠坐下來談，大家都是為這個國家好、為台灣好。

此外，近期民進黨團總召之爭開打，前立委陳柏惟透露陳清龍曾是台中豐原區市議員，2022年曾支持過綠委蔡其昌，並暗指陳可能會支持蔡選總召。陳清龍則澄清「不會介入」，由民進黨自己民主投票產生，且未來民眾黨一定會繼續嚴格監督執政黨。

民進黨團書記長陳培瑜則喊話，希望在未來的程序委員會可看到民眾黨關鍵一票，支持總預算、國防預算付委，也強調新興預算動支案違法，白營6名立委切勿再與藍營站在一起。

陳培瑜說，新會期剛開議，還是充滿期待，因為民眾黨在程序委員會就有非常關鍵的一票，只要可讓總預算、國防預算付委審查，就有可能「綠白合」。