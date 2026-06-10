王義川也推薦看《鐵拳教育》 網笑：賴瑞隆該封鎖憨川了

相較於賴瑞隆(左)回應校園霸凌議題的態度，同黨立委王義川(右)反而展現高度。（合成圖／洪浩軒攝、資料照）

韓劇《鐵拳教育》近日掀起現象級熱議，痛擊校園惡棍的場面引發共鳴，但綠委賴瑞隆竟把推薦該劇的留言封鎖，讓網友傻眼。但校園霸凌問題確實不容忽視，連綠營立委王義川都推薦教育部長、國教署長、中小學校長、各學校家長會長看，引發討論。

媒體人樊啓明9日在《國民開小會》節目直指，封鎖這件事情是最不對的，因為大家已經把霸凌這件事跟賴瑞隆做了一個連結，這個印象已經建立了，現在已經過了一段時間，大家還會聯想到賴瑞隆，所以霸凌等於是賴瑞隆的一個標籤，已經被貼上去了。現在大家看熱鬧、或想要嘲諷，把《鐵拳教育》的相關訊息貼到賴瑞隆的臉書留言區，「你把他封鎖，那不是在加強大家對這件事情的印象嗎？因為你一封鎖，這件事情媒體會報導，你沒辦法撕下這個標籤！」

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然而校園霸凌亂象已「出圈」（突破同溫層），並非有心人刻意炒作，連執政黨立委王義川都稱「希望教育部長、國教署長、中小學校長、各學校家長會長，如果有時間，可以追一下韓劇《鐵拳教育》，這些情節也正在台灣教育現場發生！」

粉專「政客爽」直呼：目前看來只有跟賴瑞隆一起跑步的王義川，可以推薦他去看《鐵拳教育》了！

網友表示「憨川這是哪壺不開提哪壺！這樣憨川與548088的友誼小船會翻嗎？讓我們繼續看下去」、「聽說昨晚已封了一批去留言的了」、「該封鎖憨川了吧」、「我只想知道他們看的《鐵拳教育》是不是只有2~10集而已」、「憨川會說：請你跳過第一集」。

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