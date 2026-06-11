王義川亂喊買一送一、陳柏惟狂講牛肉麵歷史 牛肉麵叫賣花招百出網友笑到流淚

王義川叫賣笑果十足，讓網友笑到流淚。

牛肉麵也能賣到像選舉造勢？鏡電視YT節目《下班鏡來講》10日晚上由主持人吳安琪發起「牛肉麵叫賣大賽」，邀請立法院榮譽顧問陳柏惟、民進黨立委王義川、鏡週刊資深司法記者林俊宏及資深媒體人邱明玉同場PK，眾人使出渾身解數推銷牛肉麵，從歷史課、親情牌、業配梗到限時優惠樣樣來，讓原本單純的美食介紹瞬間變成大型綜藝加購物台節目，現場笑料不斷，讓網友直呼笑到流淚。

比賽一開始，陳柏惟率先登場便展現超強口才，限時3分鐘內滔滔不絕，不只詳細分析牛肉麵湯頭、麵體及肉品特色，甚至從牛肉麵的歷史講起，從四川紅湯一路聊到台灣飲食文化融合，宛如開設一堂「牛肉麵文化史」。他更大力推薦邱明玉代表的「小玉牛肉麵」，形容其湯頭以純牛肉熬煮，口味濃郁厚實，適合重口味及宵夜族群，最後還不忘喊出自己的推薦碼，展現十足叫賣功力。

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輪到林俊宏上場時，卻反其道而行，大打友情牌。他坦言看到陳柏惟與王義川兩位「哥哥級」人物在場，根本無心爭勝，甚至公開呼籲觀眾不要買自己的推薦碼，要把業績全送給其他來賓，想用以退為進爭取銷售佳績。他的幽默發言讓現場笑聲不斷，但他仍認真分析產品特色，大讚鏡好買推出的「一斤肉紅燒牛肉爐」誠意十足，不僅擁有牛筋、牛腩及半筋半肉三種部位，光牛肉就重達600公克，份量驚人，堪稱家庭聚餐首選。

向來金句連發的王義川則把叫賣現場直接變成購物頻道。他先是表示要「提攜後輩」，呼籲大家把訂單都送給陳柏惟，接著又突發奇想宣布「限時五分鐘買一送一」，讓現場所有人措手不及。當工作人員緊急提醒優惠根本未經廠商同意時，王義川仍面不改色繼續加碼，甚至創造出「各有秋千」的新名詞取代「各有千秋」，成功製造滿滿節目效果，吸引網友目光。王義川也以專業吃貨角度分析兩款產品特色，認為鏡好買牛肉爐湯頭甘甜順口，而小玉牛肉麵則屬於濃厚重口味路線，兩者各具特色，甚至建議觀眾乾脆兩款一起買，混搭享用才能一次體驗不同風味。

壓軸登場的邱明玉則展現主場優勢，不僅自備道具、準備歌曲炒熱氣氛，還親自介紹自家牛肉麵獲得「500碗推薦」及地方美食獎項肯定的亮眼成績。她強調自家牛肉麵提供紅燒、清燉及麻辣等多種口味，一次購買即可享受不同風味，也不忘大方稱讚鏡好買牛肉爐牛肉大塊、湯頭甘甜，展現十足運動家精神。

節目播出後，網友紛紛留言表示：「這根本不是叫賣比賽，是脫口秀大會吧！」、「王義川的買一送一笑到流淚」、「陳柏惟根本牛肉麵文化推廣大使」、「林俊宏全程勸大家不要買太好笑」。原本只是牛肉麵推廣活動，卻因來賓們各自發揮口才與創意，意外成為一場笑料滿滿的綜藝大戰，也讓兩款牛肉麵成功成為討論焦點。

《下班鏡來講》小玉牛肉麵 PK.鏡好買牛肉麵：https://www.youtube.com/watch?v=dlIQ7yyTyYE

（本文為涉己新聞）