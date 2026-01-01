王義川元旦升旗「不唱國歌不敬禮」 藍狂酸：蹭？

唱國歌環節，王義川嘴巴全程緊閉。（圖／東森新聞）





元旦這天，民進黨立委王義川遠赴台東參加升旗典禮，卻被發現在唱國歌環節，王義川嘴巴全程緊閉。這讓國民黨大酸，王義川乾脆去參加「台灣國」的升旗典禮。而在升旗環節，王義川以及同黨立委莊瑞雄，還有要代表綠營參選2026台東縣長的陳瑩，都沒有舉手敬禮，也被藍營質疑。對此王義川不回應，莊瑞雄和陳瑩則說，他們是行注目禮。

國歌：「咨爾多士。」

遠赴台東參加元旦升旗典禮，但民進黨立委王義川嘴巴卻閉很緊。

國歌：「主義是從，是勤。」

突然一陣風來，吹亂了王義川的瀏海，我撥我再撥，國歌都快唱完了，卻只看到王義川的舌頭，這讓藍營有話要說。

桃園市議員（國）凌濤：「台灣國立委王義川，因為要顧頭髮，無暇顧及中華民國的國旗，請問是找不到定型液嗎？來啦！我推薦給你，讓你的手方便一點，好好敬禮。」

國民黨前發言人楊智伃：「王義川如果不會唱國歌的話，可以回家睡覺啊，你來蹭中華民國元旦的升旗典禮幹麼呢？請問你怎麼不去你台灣國的元旦升旗典禮呢？」

中華民國國歌他不唱，中華民國國旗他也不敬。

國民黨前發言人鄧凱勛：「王義川、陳瑩、莊瑞雄，三位心在台灣國的大立委，今天來到台東參加元旦升旗，但不知道是不是因為昨天跨年晚會太high，手舉的太痠。」

民進黨立委莊瑞雄：「我是去參加升旗典禮，我不是去參加唱國歌典禮啊，敬禮又不是手一定要舉起來，國民黨這個叫做無聊。」

代表綠營參選2026台東縣長的陳瑩：「中華民國國徽國旗法第12條規定，注目禮其實是允許的，而且它還是被視為是正確的敬禮方式，我們三個的才是標準的，所以我們並沒有違法。」

異口同聲，不是手舉起來才有誠意，而王義川說他不回應，但元旦升旗，不唱國歌不敬禮，站在現場行注目禮，或許已是對中華民國的最大敬意。

