王義川公聽會撂台語被嗆「講國語」 反諷張亞中：聽不懂去找翻譯

藍白發動彈劾總統賴清德，立法院全院委員會今（15日）舉行第二場公聽會，民進黨立委王義川用台語發言時，孫文學校總校長張亞中不滿說出：「講國語好不好！」讓王義川當場愣住問：「主席，他什麼意思？」江啟臣連忙緩頰呼籲尊重彼此，王義川強硬反嗆：「我用什麼話講是我的權利，你如果聽不懂，去找翻譯啦！莫名其妙，我講我的話，囉嗦什麼意思！」

王義川代表民進黨發言，開場就用台語準備論述，卻被張亞中打斷嗆聲：「講國語好不好！」他一時反應不過來，愣了好幾秒，主席、立法院副院長江啟臣連忙緩頰：「請尊重彼此，請繼續。」王義川一度想追究，但江啟臣請他繼續發言，他才繼續講，並回嗆用什麼話講是他的權利，要張亞中聽不懂就去找翻譯，場面火爆。

台大政治系副教授彭錦鵬在第一輪發言發示，他曾參與修憲，憲法原理是他設計，被王義川反駁：「聽你在叭噗，說一個無法查證的東西，聽你在臭彈。」彭錦鵬則提醒：「立法委員不要亂講話。」江啟臣又出面打圓場，稍後會有讓學者專家回應的時間，王義川才又繼續發言

王義川幾乎整場都用台語論述，指出今天是制度討論，可以彈劾賴總統，但用國家資源拚選舉，卻要等到5月才要投票，根本不用拖這麼久，批在野黨就是要亂而已，直言國民黨立委也知道彈劾不會過，只是要留個紀錄、讓賴清德難看而已，若對制度設計不滿意，就來修憲，如果覺得要修的部分太多，不如再設計一部新的憲法。





