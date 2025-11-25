王義川再喊「台灣國立委有問題嗎」 牛煦庭嗆：是否代表賴清德？

國民黨立委牛煦庭。（牛煦庭辦公室提供／本報資料照片）

民進黨立委王義川赴日旅遊在繪馬上寫「台灣國桃園市」引發議論，王25日受訪時再度強調，「我是台灣國立委有問題嗎」，對此藍委牛煦庭直言，王義川是民進黨重要的政治明星，他的立場是否代表總統想說不敢說的話？請賴清德總統說清楚。

牛煦庭指出，王義川是民進黨重要的政治明星，他的立場是否代表民進黨官方立場呢？代表總統心裡想說不敢說的話呢？賴清德總統要不要出來把話說清楚，如果王義川的話可以代表民進黨官方立場，戰略清晰也不是壞事，不要再吃中華民國自助餐了。

廣告 廣告

牛煦庭表示，立委在宣誓時，在中華民國從政就該對中華民國憲法忠誠，這是每一個從政不分黨派的共同義務，王義川宣示的時候非常莊嚴，面對國旗面對國父，難道那時心裡想的就是台灣國嗎？

至於有網友說可以遞補下一個不分區，因為質疑王義川適任性，牛煦庭表示，當在中華民國立法院宣誓就職時，卻沒有辦法對中華民國效忠，就不要怪民眾質疑。民進黨從蔡英文時代就意圖搶奪中華民國話語權，王義川則證明了這一切都是騙局。

藍委王鴻薇表示，她只有一句話，中華民國的立法委員不需要回應台灣國立法委員言論。另外王義川今天跑錯囉，中山南路一號是中華民國立法院而不是台灣國立法院。

【看原文連結】