王義川出局？王世堅點何志偉較適合選桃園：他是善良的孩子

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨桃園市長候選人備受關注，總統副秘書長何志偉積極經營基層，傳出綠營也考慮派高聲量的立委王世堅出戰，讓桃園市選舉打得火熱，外界關注是否再上演「堅偉大戰」。對此，王世堅表示，自己從未有這種想法，反觀何志偉已準備一年之久，才是比較適合的人選；面對立委王義川也頻被點名參選，他說，「何志偉是一個很善良的孩子，所以由他去參選，也算是一種奇兵。」

王世堅指出，就他所知何志偉規劃參選桃園市長已有一年之久，相信何不只是深入桃園基層，在參選政見上也有做相當多琢磨。（資料照）

根據《上報》報導，雖然目前桃園市長選舉，包括何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰浮上檯面，但民進黨希望桃園出「奇兵」，能讓選舉打的火熱，可考慮派出因《沒出息》爆紅的王世堅，或由高聲量的中職會長蔡其昌出戰。

民進黨今日下午召開中常會。王世堅會前被問到2026桃園市是否再上演「堅偉大戰」？王世堅會前受訪表示，何志偉準備比較深入也很適合，以何勤勞、溫和的個性，對桃園市政一定有一些看法，也有深入研究，就他所知何志偉規劃參選桃園市長已有一年之久，相信何不只是深入桃園基層，在參選政見上也有做相當多琢磨，所以何志偉是桃園市長很好的人選，且過去的競爭已經過去了，絕對沒有所謂的「堅偉大戰」。

媒體進一步問到，若何志偉被提名為桃園市長候選人是否幫忙站台？王世堅說，黨提名任何優秀人選，相信各地區都有強力的輔選大將，畢竟他在台北比較遠，但如果有需要，「只要一通知我，我絕對隨傳隨到。」

針對何志偉、王義川誰比較適合出戰桃園市？王世堅提出，自己沒有做比較，王義川有他的特色，但何志偉年輕、肯學習，態度也非常謙虛，「他是一個很善良的孩子，所以由他去參選」，這也算是一種奇兵，會讓對手萬萬想不到，桃園市長張善政也說過，不會因為對手年紀輕就攻擊他，「既然這麼說，那就讓何志偉上場吧。」

至於今天中常會上，是否會向賴清德主席表達沒有意願參選桃園市？王世堅回應，自己不用表達，因為他們從來也沒問他，如果主動表達了，好像自己在那邊一廂情願，這樣不好，因為他完全沒有那個想法。

