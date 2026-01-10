王義川助攻「最資深的新人」 陪曾咨耀北屯市場發春聯

民進黨不分區立委王義川10日現身台中北屯市場，陪同擬參選北屯區市議員的曾咨耀發放春聯。（馮惠宜攝）

農曆春節將至，民進黨不分區立委王義川10日現身台中北屯市場，陪同擬參選北屯區市議員的曾咨耀發放春聯，向基層攤商拜早年。王義川在現場不僅展現高人氣，吸引大批「川粉」合照，更火力全開重砲抨擊台中市政，指責過去8年建設停滯，「只見炒地皮，不見捷運」，並公開宣示將全力助攻民進黨提名的立委何欣純奪回台中市長寶座。

王義川與市議員曾朝榮、台灣智庫執行長、前立委莊競程等人，共同為曾朝榮之子、服務處主任曾咨耀站台。王義川形容曾咨耀是「最資深的新人」，對市政運作與議會工作早已駕輕就熟，呼籲鄉親支持新人進入議會。

現場發放的春聯也頗具巧思，除了呼應馬年生肖的「馬耀榮騰」外，更有結合王義川名字的「川流福騰」，寓意福氣生生不息。曾咨耀表示，北屯市場是地方生活的核心，未來他將接棒曾朝榮議員的經驗，持續推動市場周邊交通與環境優化。

王義川在受訪時針對台中市政提出強烈質疑。他直言，台中這8年來發展進入「停滯狀態」，不僅沒有任何一條捷運動工，也未見新車站啟用。他更痛批，市政府將重心放在水湳地區開發，實際上是在「炒地皮」，推高房價對市民毫無助益，甚至導致舊城區（中、西、東、南區）發展倒退，回到過去衰弱的模樣。

王義川強調，未來將運用過去擔任交通局長的經驗，全力協助何欣純參選市長，務必讓台中「迎頭趕上」，終結衰退。

