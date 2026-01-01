王義川升旗不唱國歌 她酸：台灣國不要來蹭

▲民進黨立委王義川說自己是台灣國的立委。（圖／截自《午青LIVE》YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 今天是元旦，國民黨前發言人楊智伃到台東參加升旗典禮，民進黨立委陳瑩、莊瑞雄與王義川也到場，不過楊智伃說，王義川不願唱國歌，還忙著撥自己帥氣的瀏海，以為自己是風一樣的男子。她狂酸，台灣國的立委來蹭中華民國元旦升旗，為什麼不回家睡覺？

楊智伃說，王義川一邊領中華民國不分區立委的薪水，一邊說自己是台灣國，來台東的中華民國元旦升旗典禮，國歌一句都沒唱、升旗連敬禮都懶，忙著撥自己帥氣的瀏海，以為自己是風一樣的男子。

她痛批，如果有時間裝神弄鬼當「政治乩童」，大罷免到處唱歌卻不願意留給一分鐘給國歌。「那請問你王義川來蹭什麼中華民國的元旦升旗？去你台灣國的元旦升旗啊！心裡沒有中華民國，就不要來作秀！」

