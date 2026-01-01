王義川參加元旦升旗沒唱國歌 楊智伃：台灣國不要來蹭

前國民黨發言人楊智伃。（本報資料照片）

今天是元旦，全台各地縣市政府皆舉行升旗典禮。綠委王義川則出現在台東參加升旗典禮。前國民黨發言人楊智伃就發現，唱國歌時，王義川全程閉口，讓楊痛批，「不會唱國歌可以回家睡覺，不要來蹭。」

楊智伃今於臉書表示，「蹭王之王王義川，不會唱國歌，可以回家睡覺」，王義川今到台東的中華民國元旦升旗典禮，王義川國歌一句都沒唱、升旗連敬禮都懶，忙著撥自己帥氣的瀏海，以為自己是風一樣的男子。

楊說，既然對中華民國國歌不敬，台灣國王義川你來中華民國元旦升旗典禮幹嘛？一邊領中華民國不分區立委的薪水，一邊說自己是台灣國。如果有時間裝神弄鬼當「政治乩童」，大罷免到處唱歌卻不願意留給一分鐘給國歌。

楊嗆，請問王義川來蹭什麼中華民國的元旦升旗？去你台灣國的元旦升旗。「心裡沒有中華民國，就不要來作秀！」

