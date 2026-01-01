王義川參加台東元旦升旗拒唱國歌 楊智伃：去你台灣國的元旦升旗啊

國民黨前發言人楊智伃。呂志明攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

今天是元旦，台東縣政府上午舉辦升旗典禮，民進黨立委王義川遠道前往參與。但在唱國歌環節，王卻始終閉口拒唱，讓同在現場的國民黨前發言人楊智伃直斥，蹭什麼中華民國元旦升旗？去你台灣國的元旦升旗啊。

楊智伃批評，「蹭王之王」王義川一邊領中華民國不分區立委的薪水，一邊說自己是台灣國，但既然心裏沒有中華民國，就不要來作秀；既然對中華民國國歌不敬，台灣國王義川你來中華民國元旦升旗典禮幹嘛？

楊智伃更揶揄，台東的中華民國元旦升旗典禮，王義川國歌一句都沒唱、升旗連敬禮都懶，忙著撥自己帥氣的瀏海，以為自己是風一樣的男子？有時間裝神弄鬼當「政治乩童」，大罷免到處唱歌卻不願意留給一分鐘給國歌。

