王義川台東升旗！不唱國歌不敬禮 藍前發言人揪3點嗆爆賴清德

今天是元旦，全台各地縣市政府皆舉行升旗典禮。綠委王義川則出現在台東參加升旗典禮，被抓包王義川唱國歌時全程閉口、也不敬禮，更甚至還撥自己帥氣的瀏海。對此，國民黨前發言人鄧凱勛三問賴清德總統，不對國旗敬禮的台灣國立委，臉皮厚到堪比「台灣盾」？

由左而右為莊瑞雄、陳瑩和王義川被發現在台東元旦升旗典禮，沒有對國旗敬禮。（圖取自鄧凱勛臉書）

鄧凱勛今天（1日）在臉書發文表示，王義川、陳瑩、莊瑞雄，三位看起來心在台灣國的大立委，今天跑來參加台東的元旦升旗典禮，但不知道是不是昨天跨年演唱會三位太high手舉太久，又或是王義川英氣逼人的撥動瀏海扭到手，當國旗冉冉上升全場一同敬禮時，三位置若罔聞、呆若木雞，拒絕敬禮的行徑令人傻眼！

廣告 廣告

國民黨前發言人鄧凱勛。（圖取自鄧凱勛臉書）

鄧凱勛直言，自己不禁想三問賴清德，究竟民進黨立委是有多不喜歡中華民國：第一問，不對國旗敬禮的民進黨立委，有資格提中華民國的憲政嗎。第二問：左手伸手拿中華民國納稅錢，右手放下對國旗敬禮，臉皮厚當成「台灣盾」。第三問，賴清德要當「國旗自助餐」還是叫民進黨立委集體向國旗道歉？

鄧凱勛強調，在國際上刻意對國旗國歌無理都是大事，不乏因此道歉的事件，過去民進黨也口口聲聲說要爭取國旗在國際場域的能見度，此刻在國內的台東卻拒絕向國旗敬禮。賴清德如果不想要當「國旗自助餐」，要不要請三位民進黨立委立刻向國旗道歉！

鄧凱勛怒批，如果民進黨對這面國旗這麼感冒、對這個國家這麼沒有認同感，那大可選擇在家睡覺或陪青鳥跳舞，不需要來現場演這齣「人在心不在」的爛戲給國人看。建議三位大立委趕快把中華民國立委辭了，去當台灣國的開國元老，以免在旗海飄揚的升旗場合自己覺得彆扭不說，全國人民看了也礙眼。

延伸閱讀

遭爆圍台軍演仍偕海巡官員爽嗑美食 管碧玲7點理由強調照常舉辦

點名馬斯克星鏈計畫！陸方控衛星肆意擴張 兩度險撞中國空間站

王義川現身台東元旦升旗！被抓包「不唱國歌、忙撥帥氣瀏海」 楊智伃嗆：別來作秀