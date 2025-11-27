王義川喊台灣國不是為戰張善政？藍青年爆真相 點名這個人

總統府副祕書長何志偉23日化身「志偉哥哥」與親子互動。(資料照／蔡依珍攝)

綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界批評，由於其擬參選桃園市長、挑戰現任市長張善政，因此也有人懷疑此舉與競選策略有關；但許多網友都認為王義川不適任立委。前國民黨發言人鄧凱勛「起底」，指王義川應是要奮力一搏，撐他對抗同黨、也擬參選桃園市長的何志偉的聲量。

「 請即刻辭去中華民國立委，馬上去競逐台灣國民代」，鄧凱勛日前在臉書發文說，王義川受訪再次強調自己是「台灣國」的立委。他直言，王義川疑似再次使出膝蓋思考的能力，要奮力一搏，撐他對抗何志偉的聲量。

鄧凱勛痛批，中華民國立委的宣誓誓詞，王義川背棄憲法、更不願效忠「中華民國」，顯已失去中華民國立委格調！如果真的這麼不喜歡中華民國，請王義川馬上辭去中華民國的不分區立委，不要再浪費中華民國人民的納稅錢。

至於何志偉是否對王義川真具相當威脅？據了解，何志偉勤走桃園地方，漸具聲勢勢。長年在桃園市經營的民眾黨社會發展部主任張清俊，11/4接受廣播節目《POP大國民》專訪時曾提到，自己跑地方行程的時候沒看到民進黨王義川，「反而是常常看到總統府副祕書長何志偉」。

媒體人謝寒冰26日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中分析，如說如果今天是選臺南高雄，王義川去喊台灣國立委這種口號，也許有用，但在桃園喊，怎麼可能有用；王講出來的東西，「他自己也知道邏輯不通，根本不值一駁」，對於選桃園市長，也絕無任何幫助。

王義川好友、民進黨發言人卓冠廷26日於《新聞放鞭炮》節目中表示，王義川該做的事都有在做，如設立服務處等。卓冠廷認為，王義川的想法應該是尊重黨的徵召機制。但卓冠廷也坦言，桃園是艱困選區，對上張善政絕非好打，所以最後徵召出來的人選，一定要是能讓大家團結、去爭取中間選民的人。

