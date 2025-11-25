王義川喊「台灣國立委有問題嗎」 詹江村嗆爆：什麼東西？

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，期間因在神社繪馬上寫了「台灣國桃園市」，因而引發議論，在今（25）日王受訪時再度強調，「我是台灣國立委有問題嗎」。對此，國民黨桃園市議員詹江村嗆問，台灣國是什麼？台灣是中華民國的領土，民進黨為什麼不敢獨立？

王義川22日在Threads發文，上傳多張自己赴日旅遊、品嘗鰻魚飯和造訪神社的照片，在這之中出現一張他前往神社參拜，在繪馬上寫下「川流福騰」祝願的照片，其中在填寫「住所」欄位時，王特別寫上「台灣國桃園中壢區青山路」。而在今天，王義川受訪時再度強調，「我是台灣國立委有問題嗎」。

對於王義川的言論，國民黨立委牛煦庭指出，王義川是民進黨重要的政治明星，他的立場是否代表民進黨官方立場？代表總統心裡想說不敢說的話？總統賴清德要不要出來把話說清楚，如果王的話可以代表民進黨官方立場，戰略清晰也不是壞事，不要再吃中華民國自助餐了。國民黨前發言人鄧凱勛也批評，如果真的這麼不喜歡中華民國，王義川應馬上辭去中華民國的不分區立委，改去台灣國的相關組織，不要再浪費中華民國人民的納稅錢。

詹江村今天在臉書發文嗆聲，王義川自稱是「台灣國的立委」，但台灣國是什麼東西？「滾出台灣好嗎」，台灣是中華民國的領土，民進黨為什麼不敢獨立？日本為什麼不敢跟台灣建交？是害怕大陸和共軍？

