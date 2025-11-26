王義川喊「台灣國立委」學沈伯洋？藍青年笑了：想獲青鳥無腦擁護

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，因在神社繪馬寫下「台灣國桃園市」，引發議論。王義川反嗆「我是台灣國立委，有問題嗎」。對此，國民黨前副發言人賴苡任狠酸，王義川看到民進黨立委沈伯洋搞台獨，人氣超旺，所以就想學，以獲青鳥的愛戴。

王義川日前赴日旅遊，因在神社繪馬寫下「台灣國桃園市」，引發議論。（圖/資料照）

賴苡任日前在臉書發文表示，王義川在想甚麼還不知道嗎，愛吃什麼自己是沒什麼意見啦，但台灣國在哪裡？王義川就是看到沈伯洋這樣搞台獨，人氣超旺，除了一堆台派青鳥無腦擁護，還上升到總統層級。自己也想被對岸立案調查，一旦對岸也針對王義川，其選情就有救了。

國民黨前副發言人賴苡任。（圖/資料照）

賴苡任直言，自己光是想到未來有一堆人手舉著「我們都是王義川」，這畫面太震撼，他不敢繼續想了。賴苡任並問王義川，其幕僚到底是誰呀？玩什麼把戲都被一眼看穿，加油好嗎？

許多網友也在其po文下方留言表示「這些人的薪水是領中華民國納稅人所繳的稅金，並不是領台灣國，請他們吐出薪水來」、「不是說要禁止雙重國籍嗎？台灣國的怎能當中華民國的官」、「領著中華民國的立委的薪水，心裡面卻是想著顛覆中華民國成立台灣國，這樣的立委是否應該用國安法辦他呢」、「憨川不是浪得虛名的！讓台灣人看破他的手腳」。

