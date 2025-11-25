王義川喊「台灣國立委」 王鴻薇：中山南路1號是中華民國立法院

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，參拜神社時將住所欄寫上「台灣國桃園市」，引發議論，國民黨立委王鴻薇狠酸，「勳！中華民國立委少了一位」。王義川今天受訪時不改口更是開嗆，「我就是台灣國立委」對此，王鴻薇表示，面對王義川崩潰的發言，「中華民國立委不需要回答台灣國立委的言論」，更酸王義川上班的地點搞錯了。

國民黨立委王鴻薇。（資料圖／中天新聞）

王義川今天在立法院受訪時被問到相關質疑，連聲反嗆，「我是台灣國立委有問題嗎？」接著他還點名王鴻薇「妳去中國喊一下妳是中華民國立委敢不敢？我就是台灣國立委有什麼問題？」。

王義川今天跳針喊「我是台灣國立委」。（資料圖／中天新聞）

面對王義川的發言，王鴻薇回應繼續酸，「很多人要我回應王義川今天的崩潰發言，但我只想說，中華民國立委不需要回答台灣國立委的言論。」

另外，王鴻薇還提醒王義川，「今天你跑錯地方了，中山南路1號是中華民國立法院，不是台灣國立法院。」

