王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼

綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。

綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議。（圖/資料照）

郭正亮26日在中天新聞政論節目《綠也掀桌》中分析桃園市的選舉情勢，直言「台灣國桃園市」的立委王義川希望參選桃園市，但他認為桃園市不會支持王義川，原因在於其負面新聞頻傳，民進黨不會如此愚蠢。就像民進黨也不會讓綠委沈伯洋選台北市，因為會影響全台灣的選情。

郭正亮指出，王義川和沈伯洋都面臨許多負面報導，這會影響民進黨在全台的選情。他認為，若民進黨的台北市議員進行無記名投票，願意讓沈伯洋選的看有沒有5個。郭正亮提到，民進黨內部有許多潛在候選人，像是民進黨秘書長徐國勇或行政院長卓榮泰，這些人選都能夠團結深綠勢力。

前立委郭正亮直言，民進黨沒那麼笨，知道王義川負面新聞纏身，不會讓其選桃園市長。（圖/中天新聞）

郭正亮進一步指出，還有民進長前秘書長林右昌也很想選，只要給其戰場，北北桃都可以。民進黨並不是沒有人，但林右昌和王義川都是正國會的，現在搞到大家討論沈伯洋，意味著有多少人距離賴清德多遠。

郭正亮還強調，王義川寫下「台灣國桃園市」，意思是鄭運鵬那一區是王義川的，他要說不要做夢了，鄭運鵬那一區就是新潮流的，哪輪得到王義川。王義川就是對未來的悲觀，感到人間悲涼，才會寫「台灣國桃園市」，意思就是「我要選啦、我要選啦」。郭正亮並預測，王義川不會有第二次不分區立委的機會，王之後的政治之路將會面臨挑戰，尤其是在艱困選區的競爭中，能否當選將取決於他的實力。

