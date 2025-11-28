王義川喊「我是台灣國立委」 凌濤批：意圖製造衝突消滅中華民國

民進黨籍立委王義川(左)喊自己是「台灣國」立委，遭國民黨籍桃園市議員凌濤(右)批評是意圖製造衝突消滅中華民國。合成圖：翻攝自Threads、臉書

針對總統賴清德近日對兩岸情勢的發言，以及民進黨籍立委王義川喊自己是「台灣國」立委，國民黨籍桃園市議員凌濤批評，綠營潛意識走台獨，意圖製造衝突消滅中華民國。他強調，「我是台灣人，我的國家是中華民國，這是台灣社會的最大公約數，也是最後的底線。」

凌濤指出，賴清德連日操作抗中保台，臉書偷改文，讓區域情勢大幅升溫，無視美中和緩訊號，「萊爾校長真的不懂川督察」，執意讓全台灣人陷入險境。無獨有偶，享用我國俸祿的王義川卻大喊「他是台灣國」，不僅違背宣誓就職對中華民國的盡忠職守，也跟我國國民的立場相差太遠。凌濤認為，「主張台灣國就是消滅中華民國」，王義川才剛卸任民進黨政策會執行長，這是民進黨的主張嗎？令人毛骨悚然。

廣告 廣告

凌濤並提到，新潮流的陸委會副主委梁文傑跟民進黨發言人顯然對正國會這批人的發言不以為然，不過一方面胡亂批判陸配，一方面卻不敢大聲遏止黨內要角過激的言論，也是無用至極。凌濤指出，王義川當然是用「台灣國」吸引綠營基本教義派的支持，呼喊民進黨桃園市長提名能開啟初選，甚至可能主張「排藍民調」讓自己過關，民進黨議員小雞自求多福。

凌濤強調，台灣人不是台灣國，台灣人是中華民國。賴清德應該好好為中華民國利益著想，而非潛意識偏走台獨萬歲，縱容王義川台灣國言論，意圖想製造衝突消滅中華民國。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園「Future in 15 mins」論壇盛大登場 張善政：十年施工換來百年發展

又是楊梅休息站！他開輔助駕駛自撞 5車遭波及3人受傷