王義川喊「我是台灣國立委｣ 國民黨前發言人酸：這些「最嚴厲制裁」一定讓他發抖

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，在神社繪馬的住所寫上「台灣國桃園市」，引發藍營質疑，國民黨立委王鴻薇諷「中華民國少一位國會議員」，但王義川受訪時反問「我是台灣國立委有問題嗎？」請藍委去中國喊他們是中華民國立委。對此，國民黨前發言人鄧凱勛今（25）日在臉書發文批評，請王義川即刻辭去中華民國立委，馬上去競逐台灣國民代。

鄧凱勛表示，民進黨不分區立委王義川，今日受訪再次強調自己是「台灣國」的立委，王義川疑似再次使出膝蓋思考的能力，要奮力一搏，撐他對抗何志偉的聲量。中華民國立委的宣誓誓詞，包含「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家」，王義川背棄憲法、更不願效忠「中華民國」，顯已失去中華民國立委格調。

廣告 廣告

鄧凱勛酸，根據宣誓條例有言，「如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓。」對王義川來說，最嚴厲的制裁可能是規定他不能耍寶、不能開直播「啊啊啊」、甚至不能闖紅燈、不能代言雅詩蘭黛，這些懲罰一定讓王義川已經瑟瑟發抖。如果真的這麼不喜歡中華民國，請王義川馬上辭去中華民國的不分區立委，改去台灣國的相關組織，不要再浪費中華民國人民的納稅錢。

鄧凱勛批評，中華民國有立委如此，真是國家最大的災難，但整件事情最開心的應該民進黨不分區第17位的張秀君，因為「王膝知」要去當台灣國立委，他可望遞補「中華民國」立委一職。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

