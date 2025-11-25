王義川喊「我是台灣國立委」 網炸鍋開酸：國籍法不辦？

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，期間因在神社繪馬上寫了「台灣國桃園市」，因而引發議論，在今（25）日王受訪時再度強調，「我是台灣國立委有問題嗎」。對此，國民黨立委徐巧芯諷刺王義川，「原來中華民國只有112名立法委員」，大批網友也在她的貼文留言表示，「台灣國哪時候成立的」、「這個不用國籍法伺候嗎」。

對於王義川的言論，國民黨立委牛煦庭指出，王義川是民進黨重要的政治明星，他的立場是否代表民進黨官方立場？代表總統心裡想說不敢說的話？總統賴清德要不要出來把話說清楚，如果王的話可以代表民進黨官方立場，戰略清晰也不是壞事，不要再吃中華民國自助餐了。國民黨前發言人鄧凱勛也批評，如果真的這麼不喜歡中華民國，王義川應馬上辭去中華民國的不分區立委，改去台灣國的相關組織，不要再浪費中華民國人民的納稅錢。

徐巧芯今天在臉書發文諷刺，原來中華民國只有112名立法委員，吸引了許多網友留言，「雙重國籍不能任公職喔，要求他放棄台灣國國籍」、「這個不用國籍法伺候嗎」、「阿川不要領中華民國的薪水」、「何時有那麼多」、「不能同意妳更多了」、「叫他薪水、補助等退回中華民國國庫」、「台灣國哪時候成立的」，截至今天下午3點40分，已有高達300多則留言。

