王義川喊「我是台灣國立委」 郭正亮嗆：以後就不要進來立院

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，因在神社繪馬寫下「台灣國桃園市」，引發議論。王義川反嗆「我是台灣國立委，有問題嗎」？前立委郭正亮不禁表示，可以講啊，以後中華民國立法院就不要進來。而針對明年選舉，王義川曾被點名出戰桃園，退役中將帥化民不禁酸說，王義川真的有票嗎？桃園老百姓會真的會接受他嗎？

主持人鄭亦真今(25日)在中天《鄭亦真辣晚報》節目表示，王義川說是台灣國立委，有問題嗎？郭正亮回應表示，沒問題，可以講啊，以後中華民國立法院就不要進來。他真的蠻奇怪的，他為土木系的博士，還當過台中的交通局長，一講政治就像起乩一樣。

廣告 廣告

鄭亦真表示，王義川講這個，支持他的人那邊會有聲量是不是？郭正亮接著酸說，王義川在桃園走動，他不是要選市長嗎？到時王義川選桃園市、民進黨立委沈伯洋選台北市長，好怕啊，台北市長蔣萬安好害怕啊。

鄭亦真問到，國民黨前發言人也批評王義川，如果你這麼不喜歡中華民國，你怎麼不辭掉中華民國不分區立委？帥化民認為，因為有利益在前，他怎麼捨得？錢是要拿的，事是不辦的，也不效忠的，台灣不乏這種人。針對明年選舉，帥化民不禁表示，王義川真的有票嗎？桃園老百姓真的會接受他嗎？不能空歡喜一場，他錢多花不完是嗎？那就去吧。

【看原文連結】