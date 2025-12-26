王義川喊TPASS「我提的」 網打臉：誰不知道是照抄柯文哲

115年度中央政府總預算案目前卡在立法院，台派網友日前就在網路上擴散指出，藍白立委惡意杯葛總預算案，將使民生受到影響，其中TPASS將會斷炊。TPASS成為熱議話題，民進黨立委王義川在節目上直指，「這是我提出的」，不過很快遭到網友打臉，「當初柯文哲推雙北1280被綠營罵得要死，當大家都忘了？」

民進黨立委王義川。（資料圖／中天新聞）

王義川25日上《台灣向前行》談到TPASS表示，TPASS的源起來自於，他2022年在林佳龍新北市長競選團隊，他提出一個叫「首都通」，因為北北基桃是共同生活圈，應該要將公共運輸整合到一套系統，最後中央才把它拿去用。

雖然王義川言之鑿鑿地表示TPASS發想於他，但是網友很快就留言打臉，「TPASS前身柯文哲在台北市長任內跟新北朱立倫一起開始推動的，當時的政策是1280。這個政策的正式名稱是「雙北公共運輸定期票」，適用期間是2018年4月至2023年6月，適用範圍是台北捷運、新北捷運、台北市市區公車及新北市市區公車路線當時新北跟台北市綠營議員，是如何反對嘲諷這政策」

行政院將推出TPASS 2.0。（圖／資料照）

更有網友直言，「連這個也要收割！2018阿川有在北市府？」、「怎麼那麼多鳥不知道tpass只是照抄雙北月票的政策，當初綠營罵的要死，結果抄過去就變自己的政績了」、「誰不知道這是當初柯文哲推動的？ tpass只是照抄」。

王義川除了在節目上表示TPASS是他提出之外，還表示TPASS政策在今年年底到期，儘管行政院又編了TPASS 2.0預算，但現在被卡在立法院，所以客運業者現在很緊張，如果拿不到現金，會不會有客運業者退出TPASS。

針對相關傳聞，公路局則回應，即便預算沒通過，明年起民眾還是可正常購買並使用TPASS。

