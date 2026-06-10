王義川嗆刪預算不退讓！林佳龍拜託秒改口

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲綠委王義川鬧笑話，放話刪民主基金會1億預算沒有退讓空間，結果外交部長林佳龍拜託後秒改口，讓現場藍白立委笑翻。（圖／擷取自國會頻道YT）

[NOWNEWS今日新聞] 立法院外交國防委員會今（10）日續審外交部115年度預算，綠委王義川不滿國民黨主席鄭麗文訪中向民主基金會申請補助480萬，提案刪減1億預算，更現場嗆「沒有退讓空間」。不過，外交部長林佳龍則表示預算是外交部編列，希望能夠通過，建議保留送院會協商，而當輪席主席馬文君詢問王義川意見，稱林佳龍希望保留，還沒講完王義川就秒說「好，沒問題」，讓馬文君忍不住笑說「這麼快喔」。

王義川提刪民主基金會1億預算

王義川提案說明表示，民主基金會捐助章程不可以涉及統獨，國民黨主席鄭麗文率團到獨裁國家見獨裁者，來申請民主基金會的補助，看起來就是錯的，跟獨裁者關門會談，申請民主基金會的補助，這種錢也要給？所以他要求民主基金會接下來不可以補助國內任何政黨，拿著民主基金會去獨裁國家見獨裁者，關門會談，要求刪1億，沒有退讓的空間。

廣告 廣告

民主基金會執行長廖達琪則表示，目前國民黨赴中單據尚未核銷，因為可能涉及違反章程涉及統獨活動的疑義，所以要送董監事會議處理，另外他刪除的1億元也無涉政黨補助款，反而是影響最重要、正常的二軌外交，包括推動全球在地民主世界倡議，林佳龍也大力支持，正在積極籌備中，如果刪掉這事情就完全停擺。

基金會曝完全不影響補助

廖達琪續道，另外民主基金會有國際補助跟國內NGO補助，倘若預算砍下去將完全停擺，請王義川慎重考慮，針對一個小案子，完全不影響補助款，要殺掉民主基金會正常且完全配合外交部的總合外交，以及次國家系統地方外交的深化路線，是否改為凍結1000萬並提交報告作為處置措施。

藍委徐巧芯則表示，該案國民黨沒有任何意見，如果王義川堅持，應該要跟外交部溝通，如果他堅持刪1億，國民黨也尊重。

林佳龍拜託送協商 王義川秒答應

林佳龍則說，他是民主基金會副董事長，預算是外交部編的當然也希望過，政黨外交很重要，但去見習近平社會是有一些爭論，建議王義川可以保留，不要減列或什麼，韓國瑜是基金會董事長，可以朝野協商，建議折衷一下。

徐巧芯則說，要尊重王義川的提案，隨後向王義川表示「你決定，你的提案啊，都大人了自己決定」。王義川則要徐巧芯「惦惦啦」，隨後問馬文君是在討論這案嗎？馬則表示林佳龍希望保留，話還沒講完，王義川秒說「好，沒問題」，讓馬文君忍不住笑說，「啊，這麼快喔？」現場藍白立委也忍俊不禁。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

鄭麗文訪中申請480萬補助 林佳龍喊矛盾：習近平制裁民主基金會

鄭麗文訪中向民主基金會核銷302萬惹議！藍：別受限意識形態

遭控濫用民主基金會補助款上千萬元 卓榮泰：這要問韓國瑜