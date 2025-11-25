王義川嗆「我是台灣國立委」 牛煦庭質疑：賴清德也這樣想？

民進黨立委王義川日前赴日旅遊時在神社書寫「台灣國桃園市」引發爭議，王義川今（25）日受訪時再嗆聲「我是台灣國立委有問題嗎」。對此，國民黨立委牛煦庭痛批，王義川是民進黨重要的政治明星，他的立場是否代表總統心裡想說卻不敢說的話，要求賴清德總統出面說清楚。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

牛煦庭指出，王義川作為民進黨重要政治明星，他的立場是否代表民進黨官方立場，或是代表總統心裡想說不敢說的話。牛煦庭表示，賴清德總統應該出來把話說清楚，如果王義川的話可以代表民進黨官方立場，戰略清晰也不是壞事，不要再吃中華民國自助餐了。

民進黨立委王義川。（資料圖／中天新聞）

牛煦庭進一步表示，立委在宣誓時就應該對中華民國憲法忠誠，這是每一個從政者不分黨派的共同義務。他質疑王義川宣誓時非常莊嚴，面對國旗面對國父，難道那時心裡想的就是台灣國嗎。牛煦庭認為，當在中華民國立法院宣誓就職時，卻沒有辦法對中華民國效忠，就不要怪民眾質疑其適任性。

針對有網友提及可以遞補下一個不分區立委，牛煦庭回應指出，這是因為質疑王義川的適任性。他批評民進黨從蔡英文時代就意圖搶奪中華民國話語權，而王義川則證明了這一切都是騙局。

