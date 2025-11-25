王義川嗆「我是台灣國立委」 網友氣炸：這算不算叛國罪？

民進黨立委王義川日前赴日旅遊期間，在神社繪馬上寫下「台灣國桃園市」引發爭議。王義川今（25）日受訪時再度強調「我是台灣國立委有問題嗎」，此番言論遭到國民黨立委與網友狂轟，藍委徐巧芯發文酸，「原來中華民國只有112名立委」；更有網友留言開嗆，「這樣算不算叛國罪？」

民進黨立委王義川。（資料圖／中天新聞）

針對王義川的發言，徐巧芯在臉書發文諷刺「原來中華民國只有112名立法委員（上任的宣示都可以不算數，真是會騙）」，該貼文迅速引發熱議，不到2小時，累積將近500則留言。

網友炸鍋怒嗆王義川。（圖／擷取自徐巧芯臉書）

網友紛紛留言開嗆，「雙重國籍不能任公職喔，要求他放棄台灣國國籍」、「這個不用國籍法伺候嗎」、「阿川不要領中華民國的薪水」、「叫他薪水、補助等退回中華民國國庫」、「台灣國哪時候成立的」、「這樣算不算叛國罪？」。

國民黨立委牛煦庭指出，王義川是民進黨重要的政治明星，他的立場是否代表民進黨官方立場？代表總統心裡想說不敢說的話？牛煦庭要求總統賴清德出面把話說清楚，如果王的話可以代表民進黨官方立場，戰略清晰也不是壞事，不要再吃中華民國自助餐了。

