王義川嗆「敢去中國喊中華民國立委」？王鴻薇：不需回應台灣國立委言論

記者詹宜庭／台北報導

王鴻薇表示，中華民國立法委員不需要回應台灣國立法委員的言論。（資料圖／翻攝畫面）

民進黨立委王義川日前到日本旅遊，在神社的繪馬寫下「台灣國桃園市」，引發國民黨立委王鴻薇大酸，「中華民國少一位國會議員」。王義川今（25日）反擊，「說是台灣國立委有什麼問題？王鴻薇敢不敢到中國喊我是中華民國立委？」對此，王鴻薇表示，中華民國立法委員不需要回應台灣國立法委員的言論，她也要提醒王義川，「你跑錯地方了，中山南路一號是中華民國立法院，而不是台灣國立法院。」

王義川日前在神社繪馬的住所處寫下「台灣國桃園市」，引發王鴻薇批評。王義川今天面對記者堵訪時喊，「我是台灣國立委有問題嗎？請他們去中國喊他們是中華民國立委敢不敢？王鴻薇去中國喊一下是中華民國立委敢不敢？」

對此，王鴻薇則回應，中華民國立法委員不需要回應台灣國立法委員的言論，她也要提醒王義川，「你跑錯地方了，中山南路一號是中華民國立法院，而不是台灣國立法院。」

