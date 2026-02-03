王義川大翻車！爆料白委主動聯繫 慘遭本尊狠打臉

綠委王義川日前爆料，接到一名新任白委致電稱「以後事情好好講」，引發外界質疑是同樣與台中有淵源的民眾黨團內定新任總召陳清龍。對此，陳清龍今受訪還原真實情況，直言「阿川是顛倒是非」。

新任民眾黨立委 陳清龍。（圖/中天新聞）

立法院3日上午10時30分舉行新立委宣誓就職典禮，陳清龍、王安祥、邱慧洳、洪毓祥、蔡春綢、李貞秀一同到立院宣誓，並於會後接受媒體訪問。

針對王義川爆料，陳清龍受訪時表示，「民進黨就是見縫插針，我當了20幾年民代，藍綠都有很多朋友」。陳清龍並還原真實情況，他說「阿川啊！是你主動打給我，是王義川親自主動打電話給我，這個我必須在此做說明」。

綠委王義川日前爆料，接到一名新任白委致電稱「以後事情好好講」，引發討論。（圖/資料照）

陳清龍強調，民眾黨開大門走大路，任何福國利民的法案，各個政黨都可以坐下來談，希望讓台灣更好，讓台灣這個國家往前走。陳清龍重申，所以有關王義川稱他致電給王一事，「阿川是顛倒是非啦！是他致電給我，我回電給他，我必須在這裡做正確的說明」。

陳清龍指出，王義川打電話給他時，自己正在跑行程，行程結束後，當然就禮貌性回電話給對方，「大家都是朋友，過去在台中市議會都認識，所以禮貌性寒暄，當然我們也聊到未來，有任何福國利民法案，大家能夠坐下來談，大家都是為這個國家好、為台灣好，簡單內容就是這樣」。

