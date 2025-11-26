王義川大翻車！ 瞎扯「日本人不知道中華民國」遭網瘋狂打臉

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，在神社繪馬的住所欄位寫下「台灣國桃園市」，引發軒然大波，遭大批藍委嘲諷「中華民國少一位國會議員」。對此，王義川先是在受訪時開嗆「我是台灣國立委有問題嗎？」；接著又到政論節目說明，「因為日本人不知道中華民國」。不過，這說法網友並不買帳，並且拿出大量證據瘋狂打臉。

王義川赴日旅遊在神社繪馬的住所欄位寫下「台灣國桃園市」。（圖／擷取自王義川Threads）

王義川25日上政論節目《前進新台灣》提到，「我是台灣國立委，有錯嗎？我錯在哪裡？」他去日本神社，要寫從哪裡來，於是寫下自己來自台灣國，因為「日本人不知道中華民國」。

對此，臉書粉專「政客爽」發文指出，今年1月份日本論壇5ch有一篇文章「台灣人在行李箱貼是台灣人，不是中國人的貼紙」，意外的是討論的日本網友很多人知道「中華民國」。

王義川先狠嗆「我是台灣國立委有問題嗎？」接著又表示是因為「日本人不知道中華民國」。（資料圖／中天新聞）

政客爽表示，該文章裡面很多言論都認為台灣的台派有些人都是在騙自己、自我安慰，像是「正式名稱既然是中華民國，那就是中國吧」、「如果想主張自己不是中國人的話，那就把國名改掉啊」、「既然是中華民國，所以不是台灣人而是中國人吧」、「護照和紙鈔上都寫著中華民國，那不就是正確的嗎？」、「第一次聽說有台灣國」。

「政客爽」批評，事實證明，日本真實存在知道中華民國的日本人，卻有像王義川這種人，「拿著中華民國政府的薪水，卻在國外急著消滅掉自己國家」。]

