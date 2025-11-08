王義川大翻車！談健保費調漲扯陸配 遭醫藥記者狠打臉

衛福部健保補充保費收費改制惹爭議，遭政院喊卡。綠委王義川則針對健保費調漲提出質疑，認為在健保費上漲之前，應首先解決未繳納健保費的大陸居民來台依親卻能使用台灣健保的問題。對此，有資深醫藥記者指出，台灣對大陸居民使用健保均有名額限制，質疑王義川根本沒仔細讀健保相關法規與資料。

民進黨立委王義川。（圖/資料照）

針對健保費、補充保費要調漲，王義川6日晚間在社群平台Threads上發文表示，他認為要先解決一件事：為什麼沒繳過健保費的大陸人來台依親，卻可以使用台灣健保？「哪有這種道理，亂七八糟，這件事沒解決，什麼都不用談」。

圖取自王義川臉書。

對此，資深醫藥記者洪素卿7日在友台節目《關我什麼事》中表示，她認為石崇良是個有作為且會溝通的部長，但若橫向溝通不良，只能說連同黨的立委都沒有認真地去讀一讀健保相關的法規還有資料。洪素卿強調台灣對大陸居民使用健保是有名額限制的，並引用統計數據指出大陸人士的投保人數與繳納的保費收入，幾乎與他們實際使用的醫療費用相當，甚至在整體上，他們繳的保費高於所使用的醫療費用。

洪素卿進一步解釋，「依親」的定義並不精確，通常只有中國大陸籍配偶在獲得身分證後，才能申請其70歲以上的父母來台，並在居住滿六個月後依法參加健保。此外，洪素卿強調，台灣對大陸人士入額有限制，每年只有60名大陸人士能夠依親來台，所以數量不可能很多，而對其他國家則沒有名額限制，只有對大陸有名額與年齡的雙重限制。

