王義川寫住台灣國掀朝野口水 梁文傑稱尊重：依憲法是中華民國立委

照片來源：王義川Threads帳號

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨立法委員王義川赴日本旅遊期間，於神社繪馬的住所欄位寫下「台灣國桃園市」，引發熱議。王義川於立法院受訪時，多次強調自己是「台灣國立委」，並反嗆國民黨立委，「敢不敢去中國大陸，喊我是中華民國立委？」陸委會副主委梁文傑今（26）日接受媒體聯訪時表示，這是委員個人講話風格。

對於王義川自稱是台灣國立委，梁文傑認為事關王義川個人講話風格，「有人喜歡有人不喜歡，我們沒有什麼意見。」記者問，王義川說法是否合憲？梁文傑回應表示，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家的人都認為台灣就是一個主權獨立的國家。

記者問：「你喜歡王義川的說法嗎？」梁文傑表示，這跟他喜不喜歡沒有關係，他是政府官員，尊重委員講的話。梁文傑重申，自己剛已經講了，中華民國在台灣，而台灣的國名就叫做中華民國。

針對記者所追問「王義川現在是哪一國的立法委員」，梁文傑強調，王義川是中華民國的立法委員，沒有錯；根據憲法，王義川就是中華民國的立法委員，但是王要說台灣國，那是個人語言風格，沒有意見。

針對王義川自稱「台灣國立委」的說法，國民黨多位立委提出批評。立委徐巧芯昨天在臉書貼文諷刺，原來中華民國，只有112名立法委員，「上任的宣示都可以不算數，真是會騙。」立委牛煦庭則質疑，王義川身為民進黨重要的政治明星，其立場是否代表總統賴清德想說卻不敢說的話？

針對王義川的言論，很多媒體請立委王鴻薇回應看法，她昨天下午揶揄，自己只有一句話要向大家報告，中華民國的立法委員不需要回應台灣國立法委員的言論。她接著嗆：「要提醒王義川，今天你跑錯地方了，中山南路1號是中華民國立法院，而不是台灣國立法院！」

照片來源：王義川Threads帳號

