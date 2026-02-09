即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

改編林宅血案的《世紀血案》電影未上映前，陷入未和受害者林義雄及其家屬授權、劇本影射台獨運動者史明是主謀等爭議，在李千娜、寇世勳等參與演員陸續致歉後，導演徐琨華昨（8）日深夜才發聲明稱「將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作」。對此，民進黨王義川今（9）日開嗆「不要說什麼後續不製作，那就公開燒掉，後續不製作就別人製作，當作我們看不懂喔？還在玩文字遊戲，笑死人」。

藍召開「電影反威權」記者會 王義川酸：電影都還沒有演怎麼知道

王義川今日上午前往民進黨台北市黨部，陪同中正萬華市議員擬參選人張銘佑、中山大同市議員擬參選人林子揚登記初選；針對《世紀血案》惹出爭議，而國民黨立院黨團今日也會召開「電影反威權 現實搞威權」記者會一事，王義川則酸回「國民黨怎麼知道電影講反威權？電影都還沒有演，所有演員都已經出來講話，怎麼知道電影反威權？」。

廣告 廣告

同時，王義川問：「電影怎麼會出現史明歐吉桑的名字？如果電影內容是虛構角色，怎麼會出現奐均（林宅血案唯一倖存者、林義雄大女兒）的名字？一部電影要同時摧毀林義雄、史明，太不道德了」，而前一部電影同一批人是要摧毀前總統李登輝，現在又要摧毀林義雄、史明，「這樣對嗎？」。

針對導演稱不參與後續製作，王義川反問「那就找別人後續製作就好，說什麼瘋話？這部電影花5千多萬卻不製作，你騙誰啊？不然就出來講把以前拍的都公開燒掉」，他敬告台灣所有電影院，只要上架，就發動全民抵制那家電影院。

王義川憤怒說，上一部電影是要摧毀台灣民主之父李登輝，這部電影則是摧毀長期為台灣努力、為台灣獨立、創立獨立台灣會的史明，以及民進黨「人格者」林義雄，「這群人有良心嗎？」。

王義川強調，中國人拍這些電影要摧毀台灣民主，而用台灣民主摧毀台灣民主就是中共長期在做的事情，「不要說什麼後續不製作，那就公開燒掉，後續不製作就別人製作，當作我們看不懂喔？還在玩文字遊戲，笑死人」。

快新聞／王義川怒了！批導演稱《世紀血案》暫停後續製作 開嗆玩遊戲文字

民進黨台北市中正萬華市議員擬參選人張銘佑。（圖／民視新聞）

張銘佑談電影《世紀血案》 怒問蔣萬安2事、導演徐琨華1事

張銘祐則說，自己2007年就是在義光教會洗禮，而教會正是林宅血案的發生地，大家回顧這條歷史時，追求所有真相，到目前為止都還沒有公開，後面牽涉到很大的團體；因此張銘佑質問台北市長蔣萬安，「第一，當時疑似你的阿公（蔣經國）當總統，有沒有在背後操作？第二，為什麼選在228這天來殺害林義雄先生的家人？」。

接著，張銘佑更問徐琨華，徐琨華的阿公是當時警總發言人，難道沒有責任要釐清真相嗎？「當然演員是無辜的，我也參與拍過《國際橋牌社》系列演出兼電視製作人，而當時汪怡昕對每個劇本要求講究考據；但電影《世紀血案》有去考據歷史嗎？這不是授不授權問題，林義雄人家是當事者，有沒有尊重人？」。





原文出處：快新聞／王義川怒了！批《世紀血案》導演聲明 開嗆不後續製作就公開燒掉

更多民視新聞報導

《世紀血案》影射史明是命案主謀 歷史研究者怒批：令人難過且惡毒！

柯文哲稱「歷史要跨過去」遭前幕僚痛批 她怒嗆：當初靠228家屬當選市長

不只竄改歷史？《世紀血案》遭指成為對台派演員的「政治陷阱」

