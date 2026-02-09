王義川怒嗆《世紀血案》導演玩文字遊戲：不後續製作就公開燒掉

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委王義川今（9）日上午陪同中正萬華市議員擬參選人張銘佑、中山大同市議員擬參選人林子揚赴民進黨台北市黨部登記初選。（圖／正國會辦公室提供）

國片《世紀血案》因改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻在未取得林義雄等當事人家屬同意的情況下逕行翻拍，加上劇中演員失言風波，陷入輿論風暴。對此，導演徐琨華昨日深夜發聲明稱「將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作」。對此，民進黨王義川今（9）日開嗆，要說什麼後續不製作，那就公開燒掉，後續不製作就別人製作，當作我們看不懂喔？還在玩文字遊戲，笑死人。

國民黨立院黨團今日上午召開「電影反威權 現實搞威權」記者會，而王義川上午則陪同中正萬華市議員擬參選人張銘佑、中山大同市議員擬參選人林子揚赴民進黨台北市黨部登記初選。對於國民黨團的記者會，王義川酸回，國民黨怎麼知道電影講反威權？電影都還沒有演，所有演員都已經出來講話，怎麼知道電影反威權？

王義川還質疑，電影怎麼會出現史明歐吉桑的名字？如果電影內容是虛構角色，怎麼會出現奐均（林宅血案唯一倖存者、林義雄大女兒）的名字？一部電影要同時摧毀林義雄、史明，太不道德了」，而前一部電影同一批人是要摧毀前總統李登輝，現在又要摧毀林義雄、史明，這樣對嗎？

對於導演徐琨華稱將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作，王義川反問，那就找別人後續製作就好，說什麼瘋話？這部電影花5千多萬卻不製作，你騙誰啊？不然就出來講把以前拍的都公開燒掉，他敬告台灣所有電影院，只要上架，就發動全民抵制那家電影院。

王義川痛批，上一部電影是要摧毀台灣民主之父李登輝，這部電影則是摧毀長期為台灣努力、為台灣獨立、創立獨立台灣會的史明，以及民進黨「人格者」林義雄，「這群人有良心嗎？」。

王義川強調，中國人拍這些電影要摧毀台灣民主，而用台灣民主摧毀台灣民主就是中共長期在做的事情，「不要說什麼後續不製作，那就公開燒掉，後續不製作就別人製作，當作我們看不懂喔？還在玩文字遊戲，笑死人」。

