王義川想卡鄭麗文變大翻車！董智森點破「這關鍵」？！

民進黨立委王義川日前在立法院外交及國防委員會審查預算時，針對民主基金會補助政黨赴海外交流議題，主張刪減一億元預算，並強調「沒有退讓空間」。然而提案一出，不僅讓外交部長林佳龍當場緩頰勸阻，就連國民黨立委徐巧芯也表示若王義川堅持提案，藍營願意尊重。不料此舉卻讓現場藍綠立委與列席官員全看傻眼。最後在一旁國民黨立委徐巧芯狂酸「都大人了，你自己的提案自己決定」的笑聲中，王義川才驚覺自己成了「豬隊友」 ，悻悻然秒同意保留預算，結束這場綠營集體嚇壞的立院大鬧劇 。

資深媒體人董智森。（圖／中天新聞）

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時事評論員董智森11日在中天《大新聞大爆卦》節目中還原爆笑現場，並犀利分析王義川當天根本是在「大恍神」，因為他看到報紙報導鄭麗文訪美也有向民主基金會申請補助 ，一氣之下想抓著這個題目政治操作 。但他完全搞錯了狀況，台灣民主基金會的董事長歷來都是由「立法院長」兼任 ，朝野向來有不刪立法院長預算的默認體制。但相關經費來源仍編列於外交部預算，若刪除該筆經費，實際影響的將是外交部與整體國會外交運作，而非特定政黨。

精彩節目片段：👉https://youtu.be/ Y9VnIN8iza4

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