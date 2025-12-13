王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事

▲立法院12日三讀通過停砍年金法案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒批，藍白強行通過法案會害年金水庫破產。（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒批，藍白強行通過法案會害年金水庫破產，這種法案通過，行政院長應該副署嗎？

王義川說，「你的冷淡是國民黨民眾黨囂張的來源！立法院修法通過之後，退休公教人員忽然間可以多領錢了！你可能會覺得讓別人多領錢跟你無關。但是錢哪裡來？法案沒有說。後續有二種可能：1.現職公務員和老師年金費率提高，要多繳錢，不然年金水庫會破產。如果現職的不多繳錢，那就等公教年金破產。 2.非退休公教人員的國民每人負擔3萬，付給已經退休的公教人員。」

王義川留言獲上萬愛心，不過也有不少網友不埋單，有網友說，「撥補退撫直接給你污名化『全民買單』，啊撥補台電就是『相忍為國』？甚至多次用『關稅紓困』名義想偷渡？怎麼就沒見你出來靠北『錢從哪來』？」「笑話，不支持民進黨就是冷淡嗎，就是不爽你們民進黨啦，掏空台灣這麼多年，還想搞一個1.25兆來騙錢」，「給美國錢就可以，給台灣人民就不行，軍人加薪就不行」，「看到膝蓋川氣急敗壞就知道又幹對了一件事，中華民國是乾你台灣國屁事」。

