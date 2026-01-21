王義川戰桃園會「很好玩」？董智森揭貓膩：賴怕被他煩死

王義川在就任立委前時不時在綠媒政論節目上演「起乩」搞笑橋段，堪稱綠營「氣氛哥」。（資料照）

民進黨六都人選剩桃園和台北未出爐，先前綠委王義川參選傳聞引發熱議，近日則傳月底徵召總統府副祕書長何志偉參選桃園市長。媒體人董智森直言，王義川會讓選戰變得很好玩，但沒有票又會留下一堆笑柄，且王有正國會、鄭文燦雙重背景，賴清德怕被他煩死。

董智森21日在其直播節目提到，「王義川是鄭文燦的人！」當過鄭文燦桃市府的航空城董事長，又是正國會的人，這兩個身分，賴清德都很討厭。

董智森直呼，派系最討厭的就是正國會，個人最討厭的就是陳亭妃跟鄭文燦！今天王義川有「雙重角色」在那邊，「你選不上啦，但是我會被你煩死！你知道嗎？」因為王義川知道選舉要怎麼樣來「玩」，玩的時候網友就會敲鼓：王義川最好！

董智森直言，這種人是不會有票的，但是他可以在裡面弄得「很好玩」，反正打定主意：我本來就沒有要贏，所以我每天來揶揄、來跟你演戲、來戲弄你！弄得這樣的話，對賴清德的整個節奏來講，他會覺得說：我不要打這樣的選戰！沒有票，變成都是一堆笑柄。

董智森稍早談台南時提到，他會早早預測陳亭妃初選獲勝，因為「看板憲」成為大家嘲弄的話題。他強調，賴清德不要自己變成一個嘲弄的對象，剛剛講台南選舉，嘲弄是一個很重要的概念。顯然王義川已經「起乩」了，在電視台扮演師公等等，「怎麼可以扮演師公？師公只有總統能扮演！你老幾啊？」所以這次在整個九合一局勢上，賴清德還是想要一把抓。

