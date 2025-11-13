王義川扯台北市府圖利輝達！王世堅：圖利輝達等於圖利台灣

輝達將落腳北市科，台北市議會昨審議新壽解約金內容，藍綠黨團一致通過，但綠委王義川卻質疑此事「沒有圖利或違反相關法令的問題？」對此，綠委王世堅表示，輝達有如「第二座護國神山」，並指國人都能接受「圖利輝達」，「因為圖利輝達等於圖利台灣。」

王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅今天（13日）表示，晶片的代名詞就是台積電，AI代名詞就是輝達，圖利台積電和圖利輝達是一樣的，都是全體臺灣人民都接受的，且不止台灣，世界各國如果有機會圖利台積電、圖利輝達，能夠把晶片把AI引入他們國家，對他們來說是何等的光榮。

王世堅指出，「我認為我們需要護國神山台積電，我們也需要第二座護國神山輝達，因為這是未來世界的趨勢，在這個部分，我們可以做一個民意調查嘛，我普遍在社會上聽到的聲音，就是如果政府的所作所為是圖利到輝達，那人民是會接受的。」他強調，因為圖利輝達等於圖利台灣，且圖利輝達等於引入第二座護國神山，如果大家有爭執，那麼我們可以用民意調查來瞭解全體國人的想法

王義川。（資料照）

王世堅說，目前他也沒有看到任何圖利的狀況，因為台北市政府依法跟新壽解約，而且解約的條件是合情合理合法的，也是在雙方你情我願之下解約，解約之後台北市政府當然可以對T17、T18做後續處分，這當然是台北市政府的權責，「所以我認為這件事情沒有任何圖利可言。」反而是新壽前陣子開價140億，而這140億是要去跟輝達要，「這樣子錯了，因為台灣人不會同意你新光向輝達敲竹槓，AI產業的龍頭要來到台灣，談判最後的關頭，臨門一腳，你竟然要對他獅子大開口，這等於是敲竹槓。」

王世堅也肯定新壽最後緊急剎車，遵照民意，降低了價格之後，也同意跟市府解約，「我覺得這樣子最好」，就是說解約後，由市府直接跟輝達談這一塊土地的使用權，若是透過新光人壽，等於讓新光當二房東，那這很怪異，而且也會讓新光上下其手，但是新光知錯能改這是很好的，並和台北市政府解約，該退回的，該他要的這一個部分，計加起來四十幾億，這都算合理的範圍，所以也沒有敲竹槓，當然政府也沒有圖利，所以這件事情可以公諸於世，讓全體國人都瞭解。

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18。 （資料照）

王世堅強調，輝達是台灣的第二座護國神山，如果說圖利輝達、圖利第二座護國神山，全體國人同胞都會接受的，也會很歡迎的。

