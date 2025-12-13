王義川批停砍年金恐害「水庫」破產 網嗆：干你台灣國X事

立法院12日三讀通過停砍公教年金，民進黨立委王義川批評，藍白強行通過法案會令年金水庫破產，「這種法案通過，行政院長應該副署嗎？」不過，不少網友並不買單他的說法，「中華民國是干你台灣國屁事！」

王義川。（圖／中天新聞）

「你的冷淡是國民黨民眾黨囂張的來源！」王義川12日在社群平台發文表示，立法院表決公教人員年金反改革的法案。通過之後，退休公教人員忽然間可以多領錢了。

國民黨推動停砍年金。（圖／中天新聞）

王義川說，你可能會覺得讓別人多領錢跟你無關，但是錢哪裡來？法案沒有說。後續有二種可能：現職公務員和老師年金費率提高，要多繳錢，不然年金水庫會破產。如果現職的不多繳錢，那就等公教年金破產；非退休公教人員的國民每人負擔3萬，付給已經退休的公教人員，「這些提醒說很久了，國民黨民眾黨硬要表決，然後就通過了！各位覺得，這種法案通過，行政院長應該副署嗎？」

廣告 廣告

立院三讀通過停砍年金。（圖／中天新聞）

但不少網友並不買單他的說法，「不副署就是獨裁，獨裁的卓榮泰欠倒閣！一起推翻獨裁賴清德」、「給美國錢就可以，給台灣人民就不行，軍人加薪就不行」、「趕快去當你台灣國立委吧！中華民國不關你的事」、「謝謝國眾兩黨擋下1.25兆亂花錢用在原本的承諾，真的看得到的地方」、「立院最囂張不就是你嗎？」、「5.9億標案都可以給裝潢公司得標了，有差這些錢嗎」、「看到膝蓋川氣急敗壞就知道又幹對了一件事，中華民國是干你台灣國屁事」。

延伸閱讀

勞保基金2031恐破產！黃揚明：下任總統就會碰到的國家危機

年改後高普考少九萬人 許宇甄：停砍年金守住最後公道

綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民