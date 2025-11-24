王義川挺日餵食秀掀網暴動！他酸：食慾大開

▲民進黨立委王義川在直播中大吃壽司挺日本。（圖／截自《午青LIVE》YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，北京政府隨即祭出「禁日令」，包括禁止日本水產進口等措施。總統賴清德20日以行動支持日本，公開貼出自己午餐享用壽司、帆立貝的照片，引發熱議；而民進黨立委王義川也在直播中大吃壽司挺日本，不料「餵食觀眾」的畫面一經播出，讓網友們紛紛留言表示，「超噁心的」、「好猥褻的嘴臉」；粉專政客爽忍不住狠酸，「男神王義川讓你食慾大開」。

日本首相高市早苗「台灣有事」言論發酵，中國表達不滿外，19日還通知日本政府將停止進口日本水產品。既總統賴清德之後，民進黨立委王義川在直播大口吃壽司，力挺日本水產，只見他在直播中對著鏡頭表示，「來嘴巴張開～啊～」，隨著鏡頭拉近王義川的臉，他繼續說「再大一點，啊～」，最後笑著說「舒服齁」，並咬了一口干貝，直呼「有確定！這北海道的」。

政客爽將該片段分享在臉書上，並配文表示，「民進黨男神王義川讓你食慾大開」，不料留言區盡是「超噁心的」、「猥褻、噁心、變態」、「台灣的悲哀」、「好猥褻的嘴臉」、「憨川吃個東西要那麼噁心嗎」、「真的是太噁心了」等回覆，意外掀起網友暴動。

