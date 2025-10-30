王義川挺林岱樺被罵爆！近5千網友留言洗版：民進黨嫌票太多？
民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴進入司法審理，她仍有意角逐高雄市長初選，本週六（11/1）將在岡山舉辦大造勢活動。同為林岱樺所屬派系「正國會」的外交部長林佳龍發文力挺她「不貪不取」挨轟，立委王義川也在社群轉發岡山造勢圖卡稱「星期六見」，讓部分綠營支持者不滿，怒批「民進黨是嫌票太多？」
林岱樺涉以人頭助理詐領薪資與加班費，金額逾1500萬元，並疑透過通法寺侵占政治獻金，雄檢日前依貪污治罪條例起訴林及家人共10人，高雄地院27日首度傳喚林出庭，林岱樺堅稱清白喊冤，強調公開審理讓檢調「暗黑角落曝光」，不公起訴終將還她清白，強調禁得起檢驗、終以清白之身獲信任。
林岱樺近日積極佈局高雄市長初選，訂於本週六晚間將在岡山河堤公園旁舉行「大岡山大造勢」活動，近日在社群PO出宣傳圖卡，包含立委王義川、陳秀寶、黃秀芳及新北市議員卓冠廷都將現身相挺，引發熱議。
王義川29日晚間在社群Threads上轉PO林岱樺造勢圖卡寫道：「星期六，高雄朋友我們岡山見！」這則貼文卻引發不少綠營支持者不滿，紛紛留言：「你們有邱議瑩、賴瑞隆、許智傑可以選，最後卻選林岱樺？高雄耶你確定？」、「民進黨是嫌票太多還是高雄太穩？沒這件事喔！」迄今已有近4900則留言洗版。
除此之外，也有網友點名在海報上力挺林岱樺的王義川、卓冠廷說：「你們現在聲勢還很好，我誠懇地提醒你們三思，你們會為這樣的選擇付出代價，我們高雄不是推一個西瓜出來都會投的地方」、「本來很欣賞你們，我是高雄人，死忠台派，拒絕林岱樺，如果你們真的挺她，真的不會再支持你們了，也太令人失望了吧！在開玩笑嗎？」
更多太報報導
民進黨正國會接力發文挺林岱樺 律師轟「要花光陳其邁陰德值嗎？」
林佳龍力挺挨轟 林岱樺喊「別傷害我朋友」：週六揭檢調不法起訴
挺林岱樺「不貪不取」網罵爆 林佳龍：支持她捍衛權利
